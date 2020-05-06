Власти Техаса с 8 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Власти штата Техас с 8 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, а спустя 10 дней - спортзалов. Соответствующее заявление сделал во вторник губернатор этого штата Грег Эбботт, его слова приводит телекомпания CNN .

По словам губернатора, с пятницы перестанет действовать запрет на работу парикмахерских, салонов косметологии и маникюра, а также соляриев. При этом Эбботт подчеркнул, что снятие запрета не подразумевает под собой необходимости возобновления работы в обязательном порядке.

"Владельцы салонов должны исходить из собственных соображений касательно того, когда, по их мнению, будет наиболее безопасным возобновить их работу - 8 мая или спустя некоторое время", - подчеркнул губернатор. Он также указал, что с 18 мая на территории штата смогут возобновить работу спортивные залы, мелкие производства, а также предприятия, расположенные в бизнес-центрах.

С 1 мая в штате перестал действовать запрет на выход граждан из дома без необходимости. Вместе с тем была разрешена работа ресторанов, торговых центров, кинотеатров, библиотек и музеев при условии заполнения их посетителями не более чем на 25%.

Власти штата 17 апреля распорядились начать поэтапное снятие части санитарных ограничений. Техас входит в число наиболее экономически развитых американских штатов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 71 тыс. человек. В Техасе выявили свыше 33,8 тыс. случаев инфицирования, имели место 925 летальных исходов.