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Пандемия коронавируса нового типа

В Китае за сутки выявлено два случая заражения коронавирусом

Число больных COVID-19 в республике за сутки сократилось на 14%, до 339 человек

ПЕКИН, 6 мая. /ТАСС/. Число пациентов с вызванным новым коронавирусом заболеванием в медицинских учреждениях материковой части Китая за последние сутки сократилось примерно на 14%, до 339 человек, летальных исходов не зафиксировано. Об этом сообщил в среду Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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По его данным, за минувший день в стране выявлено два новых случая заражения, все ввозные. За время распространения вируса в Китае зарегистрировано 1 678 заболевших, приехавших из-за границы, из них 1 400 уже выздоровели. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире 21 апреля МИД Китая предостерег граждан от любых зарубежных поездок, количество международных рейсов в страну максимально ограничено.

Согласно статистике, в КНР излечились 94% заразившихся, 58 человек выздоровели за последние сутки. Число заболевших с декабря 2019 года превысило 82,8 тыс. Летальных исходов в Китае не наблюдается уже много дней. Официальный показатель смертности - 5,59% (умерли свыше 4,6 тыс. человек).

Ситуация в стране продолжает улучшаться, власти всех городов и провинций понизили уровень реагирования на риск распространения вируса. По официальным данным, китайская экономика успешно восстанавливается от негативного воздействия эпидемии. Люди по-прежнему должны носить защитные маски на улице, сохраняются особые правила, регламентирующие поведение в общественных местах. Национальная статистика учитывает носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания - на текущий момент их в Китае насчитывается 903, в том числе 20 случаев выявлено за минувший день.

Среди регионов континентальной части КНР остается только один, где сохраняется относительно высокое число случаев заражения, - это провинция Хэйлунцзян (173 инфицированных). На территории 17 из 31 административной единицы, включая Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район и остров Хайнань, а также весь Центральный Китай, включая бывший главный очаг пандемии Хубэй, заболевших нет совсем. В остальных провинциях, городах центрального подчинения и автономных районах число заразившихся, имеющих симптомы, колеблется от одного до примерно 40 человек.

По последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся около 6,9 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране всего пять человек с подозрением на коронавирус, помещенных на карантин. По данным врачей, у 26 заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.

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КитайПандемия коронавируса нового типа
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