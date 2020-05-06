Рыбопромышленники Камчатки направят в этом году 80 млн рублей на борьбу с браконьерством

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 мая. /ТАСС/. Ассоциация рыбопромышленников "Река Большая" на Камчатке выделит около 80 млн рублей на борьбу с браконьерством на западе полуострова. Об этом сообщил ТАСС председатель общественной организации Эмиль Шаихов.

"Эти средства пойдут на оплату труда общественных инспекторов, приобретение плавсредств, наземной техники, спутниковых телефонов, на обеспечение инспекторов спецодеждой, топливом и питанием", - сказал Шаихов.

Он добавил, что в предстоящую путину часть общественных инспекторов приедет на Камчатку из других регионов России. Все они пройдут тестирование и обязательную 14-дневную обсервацию для исключения распространения коронавируса.

Шахов отметил, что за время работы ассоциации удалось вдвое сократить браконьерство в бассейнах рек Большая и Опала. "Это видно и по количеству задержаний нарушителей - их стало меньше, несмотря на то, что меры природоохраны были усилены, и по высокому уровню заполнения нерестилищ. В этом году работа будет продолжена", - сказал он.

В 2019 году сотрудники Росгвардии изъяли у браконьеров на территории Камчатского края около 37 тонн лосося, более 3,1 тонны красной икры, 662 кг крабов на общую сумму, превышающую 200 млн рублей.

Ассоциация "Река Большая" была создана в 2016 году. Рыбопромышленники, работающие на западе Камчатки, объединили усилия, чтобы вести борьбу с нелегальным промыслом. Ежегодно здесь выставляются посты, совместно с уполномоченными силовыми органами работают мобильные группы общественных инспекторов. За четыре года удалось добиться существенного увеличения пропуска лососей на нерест и стабилизации ситуации на реках. Сегодня в Ассоциацию входят около 10 рыбопромышленных организаций полуострова.