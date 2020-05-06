Горноспасатели МЧС за последние десять лет спасли жизни свыше 10 тыс. шахтеров

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Специалисты военизированных горноспасательных служб (ВГСЧ) за последние десять лет спасли жизни более 10 тыс. шахтеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Десять лет военизированные горноспасательные части - в системе МЧС России. За это время российские горноспасатели ликвидировали последствия более 380 крупных аварий, спасли жизни свыше 10 тыс. шахтеров", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что общая численность профессиональных горноспасателей в России составляет порядка 4,5 тыс. Они осуществляют прикрытие около 1,8 тыс. опасных производственных объектов ведения горных работ, например, угольных шахт, разрезов, предприятий по переработке и обогащению полезных ископаемых. Кроме того, специалисты проводят работы по горноспасательному обслуживанию объектов подземного строительства и участвуют в ликвидации ЧП.

Только за прошлый год для обслуживания объектов на территориях Чукотского автономного округа, Коми, Бурятии, Якутии, а также Красноярского, Забайкальского, Камчатского, Хабаровского, Приморского краев и Мурманской, Новосибирской, Архангельской, Амурской областей созданы Норильский военизированный горноспасательный отряд, Ярегский и Кировский горноспасательные взводы, а также 23 горноспасательных поста. С учетом этого группировка сил ВГСЧ МЧС России за год увеличена на 290 человек.

Руководство деятельностью военизированных горноспасательных частей возложено на МЧС России в соответствии с указом президента РФ от 6 мая 2010 года. До этого времени силы и средства ВГСЧ находились в ведении Минпромторга и Минэнерго, а также Ростехнадзора.