В психбольнице ЕАО, где умерла подопечная с коронавирусом, заболели еще девять человек

ТАСС, 6 мая. Коронавирусную инфекцию выявили у девяти пациентов, а также сотрудников психиатрической больницы в Еврейской автономной области, одна из подопечных которой, заразившаяся коронавирусом, ранее умерла. Больница закрыта на карантин, сообщили ТАСС в среду в оперативном штабе по предупреждению распространения инфекции на территории региона.

Накануне региональные власти сообщили о первой смерти пациента с коронавирусом. Женщине был 41 год, у нее были хронические заболевания, с 2005 года она проживала в отделении этой психиатрической больницы.

"В данный момент в коронавирусный стационар госпитализированы четыре сотрудника и два пациента областной психиатрической больницы. Три сотрудника с COVID-19 лечатся дома амбулаторно", - сказал представитель штаба.

Он отметил, что еще 23 подопечных больницы изолированы в учреждении в качестве контактных лиц.

Также на карантин в области закрыты поселок Бира Облученского района, весь Октябрьский район, два учреждения ФСИН. В регионе подтверждено 158 случаев заражения коронавирусной инфекцией, введен режим самоизоляции.