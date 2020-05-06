Disneyland в Шанхае начнет принимать посетителей с 11 мая

ШАНХАЙ, 6 мая. /ТАСС/. Тематический парк развлечений Disneyland в Шанхае, закрытый в конце января из-за распространения коронавируса нового типа, 11 мая начнет вновь принимать посетителей. Об этом говорится в сообщении администрации парка, опубликованном в среду в официальном аккаунте в социальной сети Weibo.

В заявлении указывается, что работа парка развлечений будет возобновлена не в полном объеме. Речь идет в первую очередь об ограничении потока посетителей посредством лимитированной продажи билетов. Они будут доступны для приобретения уже 8 мая. Для прохода на территорию парка необходимо будет также пройти процедуру предварительной регистрации в официальном приложении или на сайте Disneyland.

Ряд сопутствующих объектов на территории парка, включая гостиницы и фирменные магазины, возобновили работу в ограниченном режиме еще в начале марта, однако сам Disneyland оставался закрытым.

На всех возобновивших до этого работу объектах администрация приняла необходимые меры безопасности. Посетители проходят санитарный контроль на входе, включая проверку температуры тела и регистрацию личных данных при помощи специального QR-кода. При нахождении на территории посетители обязаны носить защитную маску и соблюдать дистанцию внутри магазинов, в очередях и ресторанах. Аналогичные правила будут действовать и внутри самого парка развлечений после его открытия 11 мая.