В Приморье ограничат сообщение с Находкинским городским округом из-за коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая. /ТАСС/. Сообщение с Находкинским городским округом на юге Приморья частично ограничат с 8 мая из-за большого числа заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства края по итогам заседания оперативного штаба.

"Предложено с 8 мая ограничить въезд и выезд людей из Находки, кроме граждан, работающих на предприятиях непрерывного цикла, ввести систему контроля за проживающими в муниципалитете. Также приостанавливается работа торговых центров, кроме продуктовых магазинов и реализующих товары первой необходимости. Будет проведена тотальная санобработка общественных мест и жилого фонда. Решением оперативного штаба предложение о введении дополнительных ограничительных мер в Находке принято", - говорится в сообщении.

По данным руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяны Детковской, темпы роста инфицированных коронавирусом в Находке почти в два раза превышают среднекраевые и составляют 16,4%. По ее словам, складывается неблагоприятная ситуация в связи с тем, что у сотрудников скорой помощи, у которых ранее был выявлен коронавирус, расширяется круг контактов и растет количество заразившихся. Ожидается дальнейший рост заболеваемости.

Дополнительно в Находке развернуто 40 коек, оснащенных восемью аппаратами ИВЛ. Специалисты также осматривают помещения для дополнительного коечного фонда, куда могут поместить пациентов с легкой и средней степенью тяжести заболевания.

Во второй половине апреля власти Приморья сообщили о подтвержденных положительных тестах на новый коронавирус у 11 сотрудников скорой помощи города Находки. Все бригады выведены на карантин, замещать сотрудников городской скорой приехали медработники из других районов Приморья.

По данным на утро среды, в регионе зарегистрировано 49 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, всего с начала эпидемии он диагностирован у 684 человек, в тяжелом состоянии находятся 50 человек.

Находкинский городской округ

Находкинский городской округ расположен на берегу Японского моря, численность населения составляет около 148 тыс. человек. Некоторые населенные пункты округа отделены от города Находки территорией Партизанского района. Это крупный логистический узел, там расположены порты, переваливающие уголь и другие грузы, железнодорожная станция, автовокзал.

О коронавирусе

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 155 370 случаев заражения, выздоровели 19 865 человек, умер 1 451. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.