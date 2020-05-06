{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В ЕАО привлекли к работе с пациентами с коронавирусом студентов-медиков из Хабаровска

В Хабаровском крае также консультируют врачей ЕАО по методам лечения пациентов с коронавирусом и проводят тесты на наличие коронавируса для жителей региона

ТАСС, 6 мая. Хабаровский край направил в больницы Еврейской автономной области, в которых проходят лечение пациенты с коронавирусом, студентов-медиков, сообщило управление по внутренней политике областного правительства.

На эту тему
Коронапаника. Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

"Привлечены четыре ординатора и две студентки старших курсов ДВГМУ (Дальневосточного государственного медицинского университета в Хабаровске), прошедшие соответствующую подготовку. 30 апреля в регион прибыл ординатор для трудоустройства врачом-стажером в инфекционный стационар в г. Облучье", - говорится в релизе.

Как сообщалось ранее, Хабаровский край также оказывает ЕАО организационно-методическую и консультативную помощь по лечению пациентов с коронавирусом, проводит тесты на наличие инфекции для жителей области.

Для заразившихся в ЕАО развернуто 180 коек в двух инфекционных госпиталях, к 126 из них подведен кислород, 33 оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, коечный фонд заполнен практически наполовину. В конце прошлой недели Еврейская АО получила первую партию средств индивидуальной защиты для врачей, направленную в регион Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ).

В общей сложности в регионе выявлено 158 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это жители Биробиджана, Октябрьского, Смидовичского и Облученского районов. 20 человек выздоровели. На карантин в области закрыты поселок Бира Облученского района, весь Октябрьский район, два учреждения ФСИН, где произошла вспышка инфекции, а также психбольница, подопечная которой с коронавирусом умерла. Действует режим самоизоляции.

Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что на дополнительную помощь дальневосточным регионам в условиях пандемии из внебюджетных источников направят 1 млрд рублей. Средства выделяет ФРДВ совместно с крупными компаниями, реализующими проекты в округе. Всего в область в мае поставят 5,7 тыс. респираторов, 2,5 тыс. защитных очков, 3,2 тыс. пар медицинских перчаток, 1,6 тыс. защитных комбинезонов.

 

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияХабаровский крайЕврейская автономная областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Главный внештатный трансплантолог Минздрава заявил, что России необходим регистр доноров
В отношении забора донорских органов в России действует презумпция согласия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС