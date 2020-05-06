В ЕАО привлекли к работе с пациентами с коронавирусом студентов-медиков из Хабаровска

ТАСС, 6 мая. Хабаровский край направил в больницы Еврейской автономной области, в которых проходят лечение пациенты с коронавирусом, студентов-медиков, сообщило управление по внутренней политике областного правительства.

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Коронапаника. Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

"Привлечены четыре ординатора и две студентки старших курсов ДВГМУ (Дальневосточного государственного медицинского университета в Хабаровске), прошедшие соответствующую подготовку. 30 апреля в регион прибыл ординатор для трудоустройства врачом-стажером в инфекционный стационар в г. Облучье", - говорится в релизе.

Как сообщалось ранее, Хабаровский край также оказывает ЕАО организационно-методическую и консультативную помощь по лечению пациентов с коронавирусом, проводит тесты на наличие инфекции для жителей области.

Для заразившихся в ЕАО развернуто 180 коек в двух инфекционных госпиталях, к 126 из них подведен кислород, 33 оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, коечный фонд заполнен практически наполовину. В конце прошлой недели Еврейская АО получила первую партию средств индивидуальной защиты для врачей, направленную в регион Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ).

В общей сложности в регионе выявлено 158 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это жители Биробиджана, Октябрьского, Смидовичского и Облученского районов. 20 человек выздоровели. На карантин в области закрыты поселок Бира Облученского района, весь Октябрьский район, два учреждения ФСИН, где произошла вспышка инфекции, а также психбольница, подопечная которой с коронавирусом умерла. Действует режим самоизоляции.

Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что на дополнительную помощь дальневосточным регионам в условиях пандемии из внебюджетных источников направят 1 млрд рублей. Средства выделяет ФРДВ совместно с крупными компаниями, реализующими проекты в округе. Всего в область в мае поставят 5,7 тыс. респираторов, 2,5 тыс. защитных очков, 3,2 тыс. пар медицинских перчаток, 1,6 тыс. защитных комбинезонов.