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Пандемия коронавируса нового типа

В Гонконге начали бесплатно распределять маски среди населения

Некоторые жители сочли эту инициативу несвоевременной, поскольку многие уже приобрели маски, а ситуация с распространением коронавируса в этом специальном административном районе Китая стабилизировалась

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 мая. /ТАСС/. Программа распределения высококачественных масок многоразового использования для населения стартовала в среду в Гонконге. Каждый из 7,5 млн жителей этого специального административного района Китая сможет бесплатно получить от правительства разработанную местными специалистами маску CuMask+ с частицами меди и шестью слоями защиты. Ее можно будет стирать до 60 раз, сообщил Департамент инноваций и технологий Гонконга.

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Желающие смогут получить новинку по почте после регистрации на специальном сайте. Он заработал в среду утром. За первые три с половиной часа свои заявки оставили 600 тыс. человек.

Маски будут доставлены адресатам в течение двух недель, а процесс регистрации продлится месяц. Воспитанники детских садов и школьники младших классов смогут получить по две маски меньшего размера.

Вместе с тем некоторые жители сочли данную инициативу несколько несвоевременной, поскольку многие уже приобрели маски, а ситуация с распространением вируса стабилизировалась. В последние две недели здесь не фиксировались новые случаи заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 1 040 при четырех летальных исходах.

На этом фоне местные власти согласились пойти на смягчение ограничительных мер. Госслужащие уже вернулись в офисы, а с пятницы в городе должны открыться музеи, библиотеки, бары, кинотеатры, спортплощадки и салоны красоты. Местным жителям также разрешили собираться в группы до восьми человек вместо четырех.

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КитайПандемия коронавируса нового типа
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