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Пандемия коронавируса нового типа

Защитные костюмы от Фонда развития Дальнего Востока передали врачам Владивостока и Находки

После майских праздников в регион доставят еще 22 тыс. костюмов
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© Константин Васильев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Первые 5,4 тыс. защитных костюмов, поступившие в Приморье в клинику Дальневосточного федерального университета на острове Русском от Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), отправили на станцию скорой помощи Владивостока и в Находкинскую городскую больницу, где прирост заражения коронавирусом нового типа выше, чем в среднем по региону. Об этом журналистам в среду сообщила заместитель министра здравоохранения Приморского края Оксана Соловьева.

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Дополнительные средства индивидуальной защиты для Дальнего Востока закупают по поручению вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России. Деньги на закупку - 1 млрд рублей - выделяет ФРДВ совместно с крупными компаниями, работающими в округе.

"Мы получаем как одноразовые костюмы, так и перчатки. Сегодняшние костюмы будут отданы в Находкинскую городскую больницу и на станцию скорой помощи города Владивостока. В ближайшее время нам поставят еще около 22 тыс. костюмов, ожидаем мы их после майских праздников", - сказала замминистра.

Она добавила, что большую поддержку медицинским работникам оказывает бизнес. Предприниматели не только передают врачам средства индивидуальной защиты, но и помогают с организацией быта лечебных учреждений. В частности, снабжают врачей питанием и водой. По словам главного врача станции скорой медицинской помощи Владивостока Олега Быкова, потребность в масках, костюмах и перчатках у медиков скорой помощи очень высока, так как они не могут рисковать и защищаются при работе с любыми подозрениями на опасную инфекцию.

"Дефицит небольшой, конечно, есть, учитывая, что скорая помощь - это передовая, на которой каждый вызов расценивается как COVID-положительный. Мы не можем определить сразу у пациента ОРВИ, COVID или еще какие-то заболевания. Костюмов у нас уходит около 400 в сутки. Это большой расход, поэтому спасибо Фонду развития Дальнего Востока, что у нас будут пополняться [запасы костюмов], не будет перерыва", - сказал Быков журналистам.

Средства защиты для Дальнего Востока

Ранее сообщалось, что всего в дальневосточные регионы направят 100 тыс. защитных комбинезонов, 108 тыс. защитных очков, 200 тыс. респираторов и 200 тыс. медицинских перчаток. При этом, по данным пресс-службы аппарата полпредства, правительство РФ решило вдвое увеличить объем закупки.

С начала мая ФРДВ уже передал первые партии средств защиты в Забайкальский, Хабаровский, Приморский и Камчатский края, Бурятию, Якутию и Еврейскую автономную область. В ближайшее время дополнительные медицинские средства доставят и на Чукотку.

Как отмечал ранее Трутнев, закупка идет за счет внебюджетных средств благодаря неравнодушной позиции и участию представителей бизнеса. К закупке медицинских средств присоединились ВЭБ.РФ, ПАО "Полюс", "Евраз", ПАО "Русгидро", АО "Русская медная компания", УК "Колмар", ГК "Русагро", холдинг RFP, Фонд Романа Абрамовича, Байкальская горная компания, СУЭК, SMNM Veco и другие организации. Наряду с централизованной закупкой средств индивидуальной защиты в пять регионов Дальнего Востока (Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край) направлена прямая финансовая помощь - 300 млн рублей. Средства уже поступили в регионы.

 

Теги
РоссияПриморский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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