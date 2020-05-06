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Пандемия коронавируса нового типа

Два члена экипажа с рейса Air China Москва - Пекин заразились коронавирусом

Всего на авиалайнере было выявлено 22 заболевших и пять инфицированных без симптомов

ПЕКИН, 6 мая. /ТАСС/. Власти КНР обнаружили коронавирус нового типа у двух членов экипажа самолета китайской авиакомпании Air China, выполнявшего рейс CA910 Москва - Пекин. Об этом сообщил в среду комитет по вопросам гигиены и здравоохранения северо-западной провинции Шэньси.

По его данным, на авиалайнере, совершившем перелет 27 апреля, было выявлено 22 заболевших и пять инфицированных без симптомов. Они находятся в городе Сиане (административный центр Шэньси) - конечном пункте, где приземлился авиалайнер.

"Все они изолированы и находятся под наблюдением врачей, никто из заразившихся не совершал произвольных перемещений по территории региона", - уточняется в распространенном заявлении.

В последнее время самолеты международных авиарейсов, направляющиеся в китайскую столицу, в соответствии с распоряжением властей делают посадку в аэропортах нескольких других регионов КНР, где прибывшие помещаются на двухнедельный карантин.

Согласно официальной статистике, в медицинских учреждениях Шэньси насчитывается 41 больной с коронавирусной инфекцией. За весь период эпидемии в регионе зафиксировано 308 случаев заражения, в том числе три летальных исхода.

Ранее посольство КНР в России сообщило, что все пассажиры авиакомпании Air China, планирующие перелет по маршруту Москва - Пекин, с 8 мая имеют право подняться на борт только при наличии справки об отсутствии заражения новым коронавирусом. Документ можно получить после прохождения теста на нуклеиновые кислоты в шести медицинских учреждениях российской столицы и Санкт-Петербурга.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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