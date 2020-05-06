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75-летие Победы

Около 30 самолетов и вертолетов примут участие в воздушном параде в Хабаровске 9 мая

Среди них вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-52, самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12, Ту-134, истребители Су-35С и истребители-бомбардировщики Су-34

ХАБАРОВСК, 6 мая. /ТАСС/. Около 30 самолетов и вертолетов будут задействованы в пролете авиации в Хабаровске в День Победы, сообщается на сайте правительства края в среду.

"Авиаколонна в небе над Хабаровском пролетит в 11:00 (04:00 мск) 9 мая. В ее состав вошли 30 единиц техники, в том числе: вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-52, самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12, Ту-134, истребители Су-35С и истребители-бомбардировщики Су-34", - говорится в сообщении.

Трансляцию будут вести на одном из местных телеканалов и в интернете. Воздушный парад пройдет и в Комсомольске-на-Амуре.

В Вяземском районе края запланированы выступления "Фронтовой бригады" во дворах домов, где проживают ветераны. А накануне в нескольких селах района добровольцы облагородят дворы, высадят деревья. Перед праздником наведут порядок и во дворах ветеранов в селах Комсомольского района.

Большая часть посвященных празднованию 75-летия Победы мероприятий состоится онлайн. Сейчас в регионе проходит акция "Бессмертный полк": участники могут разместить информацию о родственнике, участвовавшем в войне, и его фотографию на специальных сайтах. Онлайн-шествие будет транслироваться 9 мая в сети и на телеканалах.

Президент РФ Владимир Путин заявил о переносе парада Победы и акции "Бессмертный полк" 9 мая в связи с пандемией. После того, как угроза распространения заболевания отступит, торжественные мероприятия, в том числе шествие "Бессмертного полка", состоятся в 2020 году.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияХабаровский край75-летие Победы
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