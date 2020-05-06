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Магаданский оркестр объединил артистов России в уникальный проект "Символ Победы"

Более 150 артистов из семи регионов страны исполнили песню Давида Тухманова "День Победы" и записали это на видео

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Руководитель Магаданского муниципального оркестра духовой и эстрадной музыки, почетный работник культуры Алексей Грошевик объединил 143 музыкантов и восемь вокалистов из семи регионов страны в первый в России оркестровый видеопроект. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства Магаданской области.

"Свой вклад в масштабное празднование главного события страны - Дня Победы, внесли и магаданские артисты. Магаданский муниципальный оркестр духовой и эстрадной музыки объединил более 150 артистов страны в уникальный видеопроект "Символ Победы", - рассказали в пресс-службе.

Помимо магаданских инициаторов идеей вдохновились артисты из Владимирской, Иркутской, Самарской, Белгородской областей, Красноярского и Камчатского краев.

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Участники проекта исполнили песню Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова "День Победы" дистанционно. За две недели автор идеи Алексей Грошевик совместно с техническим директором проекта Сергеем Бабайловым обработали более 200 аудио- и видеофайлов и смонтировали четырехминутное видео. Теперь оно находится в свободном доступе в интернете.

В этом году во всех регионах страны из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции 9 мая не смогут пройти в привычном формате праздничные парады и шествия "Бессмертного полка". Однако планируется, что празднование Дня Победы в России не ограничится онлайн-мероприятиями, а обязательно пройдет в традиционной форме после улучшения эпидемиологической обстановки и отменены режима самоизоляции.

В настоящее время Магаданская область входит в число регионов с самым большим количеством зараженных коронавирусом на душу населения. Официально на Колыме зарегистрирован 136 случаев заражения, из них 56 пациентов вылечились и были выписаны из больницы, еще два человека умерли. С 1 апреля и до 11 мая включительно в регионе действуют режимы самоизоляции и пропусков по документам.

Теги
РоссияКамчатский крайИркутская областьКрасноярский крайБелгородская областьВладимирская областьМагаданская областьСамарская областьДальний Восток75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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