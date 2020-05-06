Всего 8,5 тыс. вахтовиков планируют вывезти с Чаяндинского месторождения в Якутии

ЯКУТСК, 6 мая. /ТАСС/. Власти рассчитывают вывезти с Чаяндинского месторождения в Якутии, где выявлен очаг коронавируса, 8,5 тыс. вахтовиков, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе Якутии.

Карантин на месторождении, где расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", был объявлен 17 апреля. Там работают более 10 тыс. человек, подтверждено 39 случаев заражения. До 10 мая предполагалось вывезти около 3 тыс. человек.

"Всего с Чаяндинского месторождения будет вывезено 8,5 тыс. человек. Оставшаяся часть должна работать, обеспечивать непрерывный производственный процесс", - привели в оперштабе слова главы Якутии Айсена Николаева, который выехал в Ленский район в среду.

В сообщении отмечается, что вывоз рабочих продолжается в плановом режиме, вывезено более 1 тыс. человек. По данным властей, в лечебных учреждениях находятся 168 человек (в Якутске - 20, Ленске - 44, Мирном - 1, Ноябрьске - 54, Омске - 49). Также 600 вахтовиков были вывезены в Башкирию через Магнитогорск и Уфу. Во вторник 53 вахтовика вылетели в Омск, 97 - в Волгоград.

С 1 мая на месторождении работает госпиталь МЧС на 12 койкомест. По сообщению оперштаба, проводится повторное тестирование работников на коронавирус.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы остановить распространение инфекции. Трутнев поручил Роспотребнадзору протестировать на коронавирус всех проживающих и работающих на объекте. Минздраву, МЧС необходимо организовать на месте полевой мобильный госпиталь, гарантировать наличие медоборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты.