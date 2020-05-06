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Пандемия коронавируса нового типа

Во Вьетнаме за 20 дней не выявлено новых случаев заражения коронавирусом внутри страны

При этом за этот период были зафиксированы три завозных случая заражения

ХАНОЙ, 6 мая. /ТАСС/. Ни одного нового случая заражения коронавирусом не выявлено за последние 20 дней во Вьетнаме внутри страны. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики в распространенном в среду информационном бюллетене.

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"По состоянию на 06:00 (02:00 мск - прим. ТАСС) 6 мая общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией во Вьетнаме за все время сохранилось на прежнем уровне - 271. Из них 232 пациента поправились и были выписаны, еще 39 инфицированных находятся на лечении в медучреждениях центрального и провинциального уровней", - говорится в сообщении Минздрава.

Согласно докладу национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением заболевания, вызываемого коронавирусом, за минувшие две недели в стране были зафиксированы три завозных случая заражения. У двоих местных школьников, вернувшихся из Японии, и у британского эксперта в нефтегазовой отрасли, прибывшего сюда в командировку, тест на коронавирус показал положительный результат. Инфицированные были помещены на лечение, состояние всех троих оценивается как стабильное.

На фоне успешных результатов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции вьетнамские власти с 23 апреля заметно ослабили действующий в стране режим социальной изоляции, который предписывал гражданам не покидать свои дома без крайней необходимости. Поэтапно снимаются ограничения на работу общественного транспорта, а также на деятельность предприятий торговли и сферы услуг, местным авиакомпаниям разрешено возобновить полеты по большинству внутренних маршрутов. С 4 мая по всей стране после трехмесячного перерыва начались занятия в высших учебных заведениях и в старших классах общеобразовательных школ.

Теги
ВьетнамПандемия коронавируса нового типа
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