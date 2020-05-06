В Хабаровске закрыли на карантин общежитие медуниверситета

ХАБАРОВСК, 6 мая. /ТАСС/. Случаи заражения коронавирусной инфекцией в Хабаровске выявили среди студентов медицинского университета. Общежитие, где они проживают, закрыли на карантин, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края в среду.

"По данным Роспотребнадзора, сегодня на карантин в Хабаровске закрыто общежитие Дальневосточного государственного медицинского университета (Пушкина,31). Там выявлен занос коронавируса среди студентов. На данный момент ведется эпидрасследование, объявлен карантин", - сказал представитель пресс-службы.

В общежитии проживают около 60 человек. Основная часть студентов ранее разъехалась по домам.