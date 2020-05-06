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Пандемия коронавируса нового типа

В Хабаровске закрыли на карантин общежитие медуниверситета

В нем проживают около 60 человек, основная часть студентов разъехалась по домам

ХАБАРОВСК, 6 мая. /ТАСС/. Случаи заражения коронавирусной инфекцией в Хабаровске выявили среди студентов медицинского университета. Общежитие, где они проживают, закрыли на карантин, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края в среду.

"По данным Роспотребнадзора, сегодня на карантин в Хабаровске закрыто общежитие Дальневосточного государственного медицинского университета (Пушкина,31). Там выявлен занос коронавируса среди студентов. На данный момент ведется эпидрасследование, объявлен карантин", - сказал представитель пресс-службы.

В общежитии проживают около 60 человек. Основная часть студентов ранее разъехалась по домам.

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Ранее сообщалось, что студентов Дальневосточного государственного медицинского университета привлекают к работе в больницах, скорых, реанимациях учреждений Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и поселений, в том числе в тех, где лечат больных с коронавирусом. Группа студентов-медиков работает также в больницах соседней с Хабаровским краем Еврейской автономной области.

Всего в Хабаровском крае, по данным министерства здравоохранения региона за прошлые сутки, зарегистрировано 699 случаев заболевания, семь человек умерли, более 170 выздоровели. На лечении находятся 520 пациентов, из них пять в тяжелом состоянии, в том числе двое на аппарате искусственной вентиляции легких. Случаи заражения выявлены в хабаровском перинатальной центре, где выхаживают недоношенных детей. Там, по данным регионального правительства, заболели две медсестры и мать одного из детей. Проводится проверка.

Теги
РоссияХабаровский крайПандемия коронавируса нового типа
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