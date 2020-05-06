"Уральские авиалинии" доставили в апреле в Россию почти 3 тыс. пассажиров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в течение апреля совершила 18 эвакуационных рейсов и перевезла 2 990 пассажиров, большая часть из которых - граждане РФ, вернувшиеся из-за рубежа в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба компании в среду.

Из-за ситуации с COVID-19 Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

"По итогам апреля авиакомпания выполнила 18 эвакуационных рейсов и перевезла 2 990 пассажиров. Среди них 1 046 иностранных граждан, которые были вывезены из России и 1 944 россиянина, которые вернулись в РФ", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что большинство вывозных рейсов выполнено из Таиланда, Индии, Турции и ОАЭ в российские города: Екатеринбург, Новосибирск, Уфу, Казань, Нижний-Новгород, Сочи, Самару, Тюмень, Ростов, Красноярск и Кемерово. "Специальные рейсы выполняются для того, чтобы помочь соотечественникам вернуться в Россию из-за рубежа, а иностранным гражданам выехать из РФ", - добавили в пресс-службе.

"Уральские авиалинии" - одна из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году перевезла более 9,5 млн пассажиров.