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В Подмосковье изготовили первый памятник наркому финансов СССР военных лет

Его установят в Клину
Памятник народному комиссару финансов СССР Арсению Звереву Антон Кузнецов/Будущее России. Национальные проекты
Описание
Памятник народному комиссару финансов СССР Арсению Звереву
© Антон Кузнецов/Будущее России. Национальные проекты

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Работа над первым памятником народному комиссару финансов СССР Арсению Звереву, который возглавлял финансовую систему Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, завершена в Московской области. Скульптура будет установлена на малой родине государственного деятеля - в Клину, сообщил ТАСС скульптор, заслуженный художник РФ Александр Рожников.

"Этим памятником мы восстанавливаем историческую справедливость, увековечивая память не только маршалов и генералов, которые непосредственно участвовали в боях по освобождению нашей страны и всей Европы, но и людей, которые находились в тени боевых действий. Однако еще неизвестно, насколько ожесточенные сражения происходили на финансовой карте. И то, что мы победили, на мой взгляд, совершенно конкретная заслуга, в том числе, этого великого человека", - сказал Рожников.

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Скульптор отметил, что ему хотелось создать оригинальную композицию, которая несла бы в себе мощный художественный образ. Он рассказал, что при изучении биографии Зверева у него родился творческий замысел монумента - символический образ дуба с кроной-картой Советского Союза. "На кроне как будто пикселями высвечены основные даты жизни Арсения Григорьевича, которые расшифрованы с обратной стороны карты", - пояснил Рожников.

По его словам, в ноябре был утвержден эскиз, а с нового года скульптуру начали отливать в мастерской "Лит арт" в Жуковском. Памятник весом чуть более двух тонн выполнен из бронзы. Высота фигуры - 2,7 м, с картой - 3,2 м. Гранитный постамент высотой 1 м будет опоясан бронзовой лентой с советской символикой.

Открыть памятник в Клину планировалось к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, однако из-за распространения коронавируса церемония ориентировочно перенесена на 22 июня. Памятник будет установлен в создаваемом городском сквере "Имена земли Клинской - история земли русской". Общественное пространство будет увековечивать память великих людей, родившихся в Клину. Работа по созданию новых комфортных городских пространств является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".

Скульптор Александр Рожников является академиком Российской академии художеств, заслуженным художником России. Среди его наиболее известных работ - памятник П. И. Чайковскому в Клину, памятники Кириллу и Мефодию в Коломне и Саратове, Екатерине Великой в Подольске, галерея космонавтов на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области, памятник Л. Н. Толстому в Подольске, скульптурная композиция, посвященная группе "Любэ" в Люберцах.

Нарком Победы

Арсений Григорьевич Зверев родился в Клинском уезде Московской губернии в 1900 году. С 12 лет трудился на текстильном предприятии. Позже вступил в РКП(б) и пошел в Красную армию. С 1924 года началась его работа в финансовой системе - заведующим Клинским уездным финансовым отделом, позже - Бауманским районным финотделом Москвы. В 1937 году стал первым заместителем наркома финансов СССР, а на следующий год возглавил наркомат (позже - министерство финансов) и занимал этот пост до 1960 года.

На время его службы пришлись годы Великой Отечественной войны, когда нужно было обеспечивать военное производство необходимыми средствами. После ухода с государственной службы Зверев занимался преподаванием. Умер в 1969 году в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Жизненный и профессиональный путь наркома стал темой для авторской колонки министра финансов России Антона Силуанова, опубликованной на сайте ТАСС.

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