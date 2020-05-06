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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: прирост заразившихся коронавирусом в РФ не сказался на числе "тяжелых" пациентов

Рост числа инфицированных также связан с увеличением проводимого в стране тестирования на выявление вируса, указала главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Общий прирост людей в РФ, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, не сказался на среднем числе пациентов с тяжелыми симптомами СOVID-19, сообщила в среду главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.

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"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% - средней тяжести и 11% тяжелых. Таким образом, общий прирост не сказался на среднем числе заболевших с тяжелыми симптомами, хотя именно они более значимые для здравоохранения страны", - приводит ее слова пресс-служба Минздрава РФ.

Рост числа инфицированных также связан с увеличением проводимого в стране тестирования на выявление вируса, отмечает Малинникова.

"Если не проводить тесты, то мы будем видеть и иметь только явные случаи заболеваний (средней тяжести и тяжелые). Легкие и бессимптомные случаи таким образом вообще не попадут в статистику. И усугубят распространение инфекции. В России стали активнее использовать диагностику по всей территории страны, а не только в Московском регионе и Санкт-Петербурге", - добавила она.

Эксперт Минздрава призвала людей быть более ответственными и соблюдать режим самоизоляции для скорейшего прекращения распространения вируса. "Важно понимать: если мы еще немного потерпим, то сможем прервать активную циркуляцию вируса в нашей стране, SARS-CoV-2 будет терять свою вирулентность, то есть токсичность - заразность его упадет. Только тогда возможно снижение заболеваемости. Можно будет выйти из самоизоляции (карантина) быстрее и с меньшими потерями и вернуться к обычной жизни", - заключила Малинникова.

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