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Пандемия коронавируса нового типа

Генпрокуратура признала фейком сообщения об искусственном создании коронавируса

В ведомстве требуют ограничить доступ к сайтам, где размещена эта информация
Здание Генеральной прокуратуры РФ Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание Генеральной прокуратуры РФ
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России признала фейком распространяющиеся в интернете сообщения об искусственном создании коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

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Прокуратурой Москвы в социальной сети "Одноклассники" и на портале YouTube найдены видеоролики, в которых утверждается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации. "В указанном материале содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

В ведомстве пояснили, что ни Всемирной организацией здравоохранения, ни правительством РФ, ни другими официальными органами власти России не подтверждена информация об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции. В связи с этим Генпрокуратура требует ограничить доступ к сайтам, где размещена эта информация.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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