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Пандемия коронавируса нового типа

Заражение коронавирусом подтвердили у 246 вахтовиков с Чаяндинского месторождения

Как сообщил глава Якутии Айсен Николаев, свыше 95% из тех, кто имеет положительный анализ, переносят заболевание бессимптомно
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© Владимир Смирнов/ТАСС

ЯКУТСК, 6 мая. /ТАСС/. Повторное тестирование вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, где предварительно речь шла о нескольких тысячах зараженных, подтвердило наличие коронавируса только о 246 человек. Об этом сообщили в среду на официальном сайте Ленского района со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева, который выехал в район с рабочим визитом.

Ранее сообщалось, что предварительное тестирование, проведенное у 10 тыс. работников Чаянды, выявило около 3 тыс. случаев заражения. Для уточнения данных по очагу власти Якутии настояли на повторном исследовании сотрудников "Газпрома" и его подрядчиков. Роспотребнадзором пока подтвержден только 41 случай заражения коронавирусом на территории месторождения.

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"На сегодняшний день готово порядка 5 тыс. анализов, 2,5 тыс. - еще в обработке. Из этих 5 тыс. положительных всего 246, остальные отрицательные", - говорится в сообщении.

По слова Николаева, свыше 95% из тех, кто имеет положительный анализ, не испытывают никаких симптомов болезни. "То есть они переносят ее абсолютно бессимптомно. Об этом говорят врачи, которые сегодня работают на Чаяндинском месторождении", - привели в релизе слова Николаева.

Вахтовики проходят амбулаторное лечение в мобильном госпитале непосредственно на Чаяндинском месторождении. В случае среднего или тяжелого течения болезни пациентов будут эвакуировать в Ленскую ЦРБ или в Якутск. "На сегодняшний день в Ленской ЦРБ с Чаяндинского месторождения лечатся 35 человек, из них четверо - с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев потребовал обеспечить все меры, чтобы остановить распространение инфекции. Роспотребнадзору он поручил протестировать на коронавирус всех проживающих и работающих на объекте. Минздраву, МЧС - организовать на месте полевой мобильный госпиталь, гарантировать наличие медоборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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