В Туве с 7 мая введут обязательный масочный режим

КРАСНОЯРСК, 6 мая. /ТАСС/. Власти Тувы с 7 мая введут на территории региона обязательный масочный режим при посещении жителями общественных мест. Об этом сообщается в указе главы республики Шолбана Кара-оола, размещенном на официальном сайте региона в среду.
"С 7 мая 2020 года до особого распоряжения ввести на территории Республики Тыва режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок или респираторов) при нахождении в общественных местах", - говорится в документе.
Кара-оол на своей странице во "ВКонтакте" написал, что в дальнейшем, "может быть, наступит время обязательности перчаток".
В Туве зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции. Среди больных COVID-19 семеро детей. С конца марта в республике действует режим самоизоляции.