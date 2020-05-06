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В Туве с 7 мая введут обязательный масочный режим

По словам главы республики Шолбана Кара-оола, в дальнейшем, "может быть, наступит время обязательности перчаток"
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© Станислав Красильников/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 6 мая. /ТАСС/. Власти Тувы с 7 мая введут на территории региона обязательный масочный режим при посещении жителями общественных мест. Об этом сообщается в указе главы республики Шолбана Кара-оола, размещенном на официальном сайте региона в среду.

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"С 7 мая 2020 года до особого распоряжения ввести на территории Республики Тыва режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок или респираторов) при нахождении в общественных местах", - говорится в документе.

Кара-оол на своей странице во "ВКонтакте" написал, что в дальнейшем, "может быть, наступит время обязательности перчаток".

В Туве зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции. Среди больных COVID-19 семеро детей. С конца марта в республике действует режим самоизоляции.

 

Теги
Кара-оол, Шолбан ВалерьевичРоссияТываПандемия коронавируса нового типа
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