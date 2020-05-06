Генпрокуратура потребовала заблокировать сообщения о продаже средств от коронавируса

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура потребовала заблокировать сообщения о продаже средств от коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры.

Прокуратурой Московской области обнаружена информация о продаже средств от коронавируса. В описании к товарам сообщается, что якобы вакцина найдена в Казахстане, а само средство является мощным иммуномодулятором.

"Эта информация носит недостоверный характер, так как в настоящее время отсутствует специальное лекарственное средство для лечения коронавируса. Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ", - отметили в ведомстве.

Генпрокуратура также признала фейком сообщения о том, что в Красноярске заварили дверь подъезда одного из жилых домов из-за того, что у одного жильца выявлен коронавирус. Надзорное ведомство также потребовало ограничить доступ к этой информации, размещенной в социальных сетях.