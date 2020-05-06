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Пандемия коронавируса нового типа
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Число случаев заражения коронавирусом во Владимирской области превысило тысячу

За минувшие сутки в регионе выявлено 57 случаев инфицирования
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ВЛАДИМИР, 6 мая. /ТАСС/. Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией во Владимирской области превысило тысячу, сообщило в среду территориальное управление Роспотребнадзора.

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 6 мая 2020 года лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 1001 случай заболевания", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество заболевших отмечено в Петушинском районе, где с 16 апреля действует карантин, 163 случая зарегистрировано во Владимире, примерно по сотне заболевших в Гусь-Хрустальном, Ковровском районах и округе Муром. По данным последней сводки, первый случай заражения COVID-19 в среду отмечен в Селивановском районе, который ранее был последним муниципалитетом, свободным от вируса.

По данным оперативного штаба региона на 5 мая, во Владимирской области от новой коронавирусной инфекции вылечились 43 человека, отмечено 12 летальных исходов.

Теги
РоссияВладимирская областьПандемия коронавируса нового типа
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