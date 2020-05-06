В ВОЗ призвали использовать против COVID-19 только проверенные народные средства

ЖЕНЕВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Применение непроверенных средств против коронавирусной инфекции может поставить под угрозу жизнь пациентов. С таким предупреждением выступили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они подчеркнули, что организация поддерживает традиционную медицину, но использовать ее средства нужно только после того, как они успешно прошли клинические испытания.

"Есть много видов традиционной медицины, которые приносят пользу... Однако применять подобные средства нужно после очень строгих испытаний, как это происходит в современной медицине. Такова наша позиция", – сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Его поддержал и директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что, признавая ценность традиционной медицины, "нужно быть уверенным, что предлагаемые средства протестированы таким же образом, как и обычные лекарства".

"В условиях, когда [ученые] ищут лекарства против коронавирусной инфекции, нужно с осторожностью относиться к вводящей в заблуждение информации [из разных источников], особенно из соцсетей, по поводу эффективности некоторых лекарств", – говорится в информационном бюллетене ВОЗ. – Многие растения и вещества предлагаются без соблюдения минимальных требований и свидетельств качества, безопасности и эффективности".

Применение против COVID-19 средств, которые не прошли полновесного исследования, "может представлять для людей угрозу, давая им ложное чувство безопасности и отвлекая их внимание от необходимости мыть руки и физически дистанцироваться", считают эксперты ВОЗ. Между тем, подчеркивают в организации, именно мытье рук и соблюдение физической дистанции имеет "чрезвычайно важное значение для предотвращения COVID-19".

Проверить полынь

Обратившись к ситуации в Африке, где число случаев заражения коронавирусом продолжает расти, ВОЗ напомнила, что "медицинские растения, такие как полынь однолетняя (Artemisia annua), которые считаются возможным средством против COVID-19, должны быть протестированы на предмет эффективности и побочных эффектов".

Эксперты ВОЗ считают, что лекарства для африканцев должны быть протестированы по тем же стандартам, что и для жителей остального мира. "Даже если источником терапии является традиционная практика и природные средства, крайне необходимо установить их действенность посредством строгих клинических испытаний", – говорится в бюллетене. Подобные исследования обычно предполагают участие сотен людей под наблюдением национальных регулирующих органов, напоминает ВОЗ.

Организация оказывает помощь африканским государствам в исследованиях, касающихся средств народной медицины. В частности, она поддержала проведение клинических испытаний, которые увенчались получением в 14 странах разрешений на применение 89 средств традиционной медицины. При этом 43 из них были включены в национальные списки основных лекарств и сейчас являются частью врачебного арсенала при лечении широкого круга болезней, включая малярию, диабет, гипертонию и сопутствующие ВИЧ заболевания.