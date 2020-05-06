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Власти Бурятии рекомендовали школам досрочно уйти на каникулы

Районные управления образования должны принять решения о каникулах до 12 мая
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© Евгений Софронеев/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 6 мая. /ТАСС/. Министерство образования и науки Бурятии рекомендовало школам республики досрочно уйти на летние каникулы. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального Минобрнауки.

"Министерство довело рекомендации до органов управления образованием для принятия решений на местах. Для 1-8-х классов рекомендовано завершить обучение 15 мая (при пятидневной учебной неделе) и 16 мая (при шестидневной учебной неделе)", - сообщили в пресс-службе.

При этом 10-м классам рекомендовали завершить общеобразовательные программы 25, 26 мая (при 5-дневной и 6-дневной неделях соответственно). "В 9-х и 11-х классах рекомендовано завершить обучение до 5 июня", - добавили в пресс-службе. Как уточнили ТАСС в Минобрнауки, районные управления образования должны принять решения о досрочном начале летних каникул до 12 мая.

После завершения традиционных весенних каникул школьники Бурятии, как и во всех регионах России, перешли на дистанционный режим обучения из-за опасности распространения коронавируса. Всего в регионе насчитывается свыше 145 тыс. школьников, из них более 80% обучаются дистанционно с помощью интернет-платформ "Учи.ру", "Яндекс.Уроки", "Яндекс.Учебник", РЭШ, "Якласс". Очное обучение организовано Бурятии для порядка 300 выпускников в 38 школах и для нескольких школ в отдаленных населенных пунктах, где не все школьники имеют возможность учиться дистанционно.

С 1 по 11 мая ученики школ и студенты средних профессиональных учебных заведений Бурятии ушли на дополнительные каникулы. С 12 мая учеба в дистанционной форме возобновится.

Теги
РоссияБурятияДальний Восток
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