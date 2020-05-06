{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом

По данным оперштаба, число заразившихся коронавирусом в России достигло почти 166 тыс.
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россия в среду обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, следует из данных, собранных корреспондентами ТАСС.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В России, по информации федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, число заразившихся достигло 165 929. В Германии, по сведениям института имени Роберта Коха на утро среды, подтверждено 164 807 случаев (накануне сообщалось о 163 860).

На седьмом месте остается Франция, где, по данным властей, 132 967 инфицированных. При этом в статистике, которую приводит AFP, учитываются и другие случаи, которые не входят в сводки властей. Согласно информации агентства, в республике с начала вспышки зарегистрирован 170 551 заразившийся.

Россия 3 мая обошла Францию по числу официально подтвержденных случаев заражения, когда там насчитывалось 130 979 инфицированных.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли.

 

Теги
ГерманияРоссияФранцияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Белокаменке выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом
Общее количество инфицированных на стройплощадке "Новатэка" достигло 1937
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС