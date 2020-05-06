Число заразившихся коронавирусом в России превысило 165 тыс.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10 559 и сейчас составляет 165 929 человек во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 21 327 человек, 1 537 человек умерли, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно данным, суточный рост составил 6,8% против 7% во вторник. Отмечается, что у 4 314 новых пациентов (40,9%) не было выявлено симптомов инфекции.

Новые 5 858 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 85 973 заразившихся. Суточный рост числа заразившихся в столице - 7,3%.

Случаи заражения также выявлены еще в 81 регионе, больше всего в Московской области - 829 человек, 312 - в Санкт-Петербурге, 272 - в Нижегородской области, 181 - в Республике Дагестан, 136 - в Мурманской области, 105 - в Кабардино-Балкарии, 102 - в Татарстане.

За сутки выписаны 1 462 человека в 67 регионах, в том числе 588 - в Москве, 64 - в Санкт-Петербурге, 56 - в Брянской области, 42 - в Курской области, 36 - в Липецкой области, 35 - в Московской области.

Среди летальных исходов 50 случаев зафиксированы в Москве, 14 - в Московской области, 6 - в Ярославской области, три - в Санкт-Петербурге, по два - в Ставропольском крае, Свердловской и Новосибирской областях. По одному человеку скончались в Ивановской, Вологодской, Новгородской, Ростовской областях, республиках Дагестан, Ингушетия и Приморском крае.

Ситуация в регионах

Число регионов, где насчитывается уже более 1 тыс. заразившихся, в среду увеличилось до 20, к ним добавились Республика Ингушетия и Владимирская область.

Согласно данным, за сутки подтверждены 52 новых случая в Республике Ингушетия, всего в регионе 1 018 заразившихся. Во Владимирской области выявлены 57 новых случаев, всего в регионе 1 001 заразившийся.

Еще в 18 регионах число заразившихся превышает 1 тыс. человек. В Москве их 85 тыс. 973 человека, в Московской области - 16 тыс. 590 человек, в Санкт-Петербурге - 5 884, в Нижегородской области - 3 298, в Республике Дагестан - 2 267, в Мурманской области - 2 237, в Краснодарском крае - 1 534, в Тульской области - 1 445, в Ростовской области - 1 434, в Калужской области - 1 407, в Брянской области - 1 367, в Свердловской области - 1 353, в Рязанской области и Татарстане по 1 310, в Северной Осетии - 1 253, в Ленинградской области - 1 200, в Башкирии - 1 160, в Курской области - 1 129.