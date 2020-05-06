Китай поставил США более 4 млрд медицинских масок

ТАСС, 6 мая. Китай поставил в Соединенные Штаты более 4 млрд медицинских масок во время распространения пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом в среду сообщил посол КНР в США Цуй Тянькай в статье для The Washington Post .

"По состоянию на 29 апреля, согласно данным нашей таможенной службы, Китай поставил в США более 4 млрд масок, или, грубо говоря, 14 масок в среднем для каждого американца", - отметил китайский дипломат.

При этом он вновь призвал власти США отказаться от обвинений в адрес Китая, касающихся якобы сокрытия данных о происхождении коронавируса и масштабах эпидемии. "Когда Китай закрыл на карантин город Ухань [откуда началось распространение коронавируса], критики назвали этот шаг средневековым методом, нарушающим права человека, и типичным поведением "авторитарного" Китая. Когда Китай предоставлял новые данные об эпидемии, они называли их дезинформацией и пропагандой <...> Когда ситуация в Китае улучшилась, число случаев заражения коронавирусом и летальных исходов стремительно возросло во всем мире, и сразу же некоторые американские политики стали по привычке обвинять других, игнорируя тот факт, что Китай сделал все возможное для сдерживания вируса", - заявил дипломат.

По словам Цуй Тянькая, "Китай обвиняли в поставках некачественного медицинского оборудования, однако, когда были приняты меры по улучшению качества продукции, страна подверглась критике за накопление запасов и задержку экспорта этого вида товаров". "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко отзывалась о китайской борьбе с пандемией, что породило конспирологические теории о том, что Китай либо купил ВОЗ, либо оказывает на нее политическое давление", - подчеркнул диппредставитель.

Однако, как заявил посол, факты заключаются в том, что Китай "предпринял серьезные усилия" для сдерживания вируса, своевременно оповещал о характере пандемии и "делился информацией с США". "27 декабря в провинции Хубэй были зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом. За следующие четыре дня центральное правительство и местная администрация провели расследование. Через неделю, 3 января, Китай начал оповещать ВОЗ, США и другие страны о вспышке заболевания. 12 января Китай раскрыл информацию о последовательностях генома коронавируса, что стало ключевым моментом в диагностике и лечении заболевания по всему миру", - написал дипломат. Кроме того, тема борьбы с эпидемией поднималась также во время телефонных разговоров председателя КНР Cи Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом.

Иски к Китаю

Комментируя иски властей ряда штатов к Китаю с требованием выплатить компенсации в связи с коронавирусом, Цуй Тянькай назвал их "просто смешными". "Кто тогда должен был выплатить компенсации за "свиной грипп" или ВИЧ и СПИД? Или кто должен заплатить за огромные потери, вызванные финансовым кризисом 2008 года?" - заявил посол.

В то же время он призвал США вместе бороться с коронавирусом. "Обвинениями в адрес Китая не покончить с пандемией. Напротив, такая риторика угрожает отдалить Китай и Соединенные Штаты друг от друга и нанести вред нашим усилиям по борьбе с заболеванием, сотрудничеству по восстановлению мировой экономики, возможностям справляться с другими вызовами и нашим надеждам на лучшее будущее. США не выйдут победителем при таком сценарии", - подчеркнул китайский посол.

Ранее Трамп неоднократно высказывал мнение, что китайские власти действовали неэффективно в борьбе с новым коронавирусом и не раскрывали подробную информацию о масштабах эпидемии. Более того, 18 апреля на брифинге в Белом доме он указал, что Китай может столкнуться с последствиями, если будет доказано, что он сознательно допустил вспышку заболевания, вызываемого коронавирусом. Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телеканала NBC выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". Он подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе.