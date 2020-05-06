{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Китай поставил США более 4 млрд медицинских масок

Посол КНР в США Цуй Тянькай призвал Вашингтон отказаться от обвинений в адрес Пекина, касающихся якобы сокрытия данных о происхождении коронавируса и масштабах эпидемии

ТАСС, 6 мая. Китай поставил в Соединенные Штаты более 4 млрд медицинских масок во время распространения пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом в среду сообщил посол КНР в США Цуй Тянькай в статье для The Washington Post.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"По состоянию на 29 апреля, согласно данным нашей таможенной службы, Китай поставил в США более 4 млрд масок, или, грубо говоря, 14 масок в среднем для каждого американца", - отметил китайский дипломат.

При этом он вновь призвал власти США отказаться от обвинений в адрес Китая, касающихся якобы сокрытия данных о происхождении коронавируса и масштабах эпидемии. "Когда Китай закрыл на карантин город Ухань [откуда началось распространение коронавируса], критики назвали этот шаг средневековым методом, нарушающим права человека, и типичным поведением "авторитарного" Китая. Когда Китай предоставлял новые данные об эпидемии, они называли их дезинформацией и пропагандой <...> Когда ситуация в Китае улучшилась, число случаев заражения коронавирусом и летальных исходов стремительно возросло во всем мире, и сразу же некоторые американские политики стали по привычке обвинять других, игнорируя тот факт, что Китай сделал все возможное для сдерживания вируса", - заявил дипломат.

По словам Цуй Тянькая, "Китай обвиняли в поставках некачественного медицинского оборудования, однако, когда были приняты меры по улучшению качества продукции, страна подверглась критике за накопление запасов и задержку экспорта этого вида товаров". "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко отзывалась о китайской борьбе с пандемией, что породило конспирологические теории о том, что Китай либо купил ВОЗ, либо оказывает на нее политическое давление", - подчеркнул диппредставитель.

Однако, как заявил посол, факты заключаются в том, что Китай "предпринял серьезные усилия" для сдерживания вируса, своевременно оповещал о характере пандемии и "делился информацией с США". "27 декабря в провинции Хубэй были зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом. За следующие четыре дня центральное правительство и местная администрация провели расследование. Через неделю, 3 января, Китай начал оповещать ВОЗ, США и другие страны о вспышке заболевания. 12 января Китай раскрыл информацию о последовательностях генома коронавируса, что стало ключевым моментом в диагностике и лечении заболевания по всему миру", - написал дипломат. Кроме того, тема борьбы с эпидемией поднималась также во время телефонных разговоров председателя КНР Cи Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом.

Иски к Китаю

Комментируя иски властей ряда штатов к Китаю с требованием выплатить компенсации в связи с коронавирусом, Цуй Тянькай назвал их "просто смешными". "Кто тогда должен был выплатить компенсации за "свиной грипп" или ВИЧ и СПИД? Или кто должен заплатить за огромные потери, вызванные финансовым кризисом 2008 года?" - заявил посол.

В то же время он призвал США вместе бороться с коронавирусом. "Обвинениями в адрес Китая не покончить с пандемией. Напротив, такая риторика угрожает отдалить Китай и Соединенные Штаты друг от друга и нанести вред нашим усилиям по борьбе с заболеванием, сотрудничеству по восстановлению мировой экономики, возможностям справляться с другими вызовами и нашим надеждам на лучшее будущее. США не выйдут победителем при таком сценарии", - подчеркнул китайский посол.

Ранее Трамп неоднократно высказывал мнение, что китайские власти действовали неэффективно в борьбе с новым коронавирусом и не раскрывали подробную информацию о масштабах эпидемии. Более того, 18 апреля на брифинге в Белом доме он указал, что Китай может столкнуться с последствиями, если будет доказано, что он сознательно допустил вспышку заболевания, вызываемого коронавирусом. Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телеканала NBC выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". Он подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Белокаменке выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом
Общее количество инфицированных на стройплощадке "Новатэка" достигло 1937
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС