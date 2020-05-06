Власти Калмыкии подключили профсоюзы к контролю над выплатами сотрудникам госпиталей

ЭЛИСТА, 6 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Калмыкии подключило руководителей профсоюзных организаций республики к контролю над выплатами зарплат медработников, задействованных на передовой борьбы с коронавирусом. О решении, принятом после жалоб медиков, сообщил в среду в прямом эфире в соцсети Instagram министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

"На сегодняшний день от медицинских работников на сайт Минздрава республики поступает очень много вопросов, связанных с выплатами по коронавирусной инфекции. Чтобы в каждом конкретном случае разобрались на местах, сегодня мы передадим все существующие положения о выплатах во все районные больницы и учреждения здравоохранения региона, а также в республиканский комитет профсоюзов с просьбой, чтобы они провели полный независимый анализ", - сказал министр.

Профсоюзные лидеры проанализируют совместно с руководствами учреждений выплату зарплаты по каждому конкретному человеку, и в случае обнаружения каких-либо упущений вместе с руководством госпиталей, бухгалтерско-экономических служб лечебных учреждений составят дополнительные зарплатные ведомости, пояснил Кикенов.

"Ставлю задачу, чтобы до 8 мая эта информация была готова. Все средства заложены у нас в полном объеме, и все зависит от того, насколько правильно посчитано и начислено всем категориям медицинских и немедицинских работников, участвующих в оказании медпомощи по коронавирусной инфекции. Никто не должен быть обижен. Люди работают и должны получить зарплату в полном объеме, положенном им по закону", - отметил глава министерства.

По состоянию на среду в Калмыкии зарегистрирован 379 случаев заражения коронавирусом, ежедневный прирост больных с коронавирусной инфекцией составляет порядка 30 человек. В тяжелом состоянии находятся 11 пациентов, из них шесть - на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). С начала пандемии выздоровели 69 человека с коронавирусом. Умерли пять человек.