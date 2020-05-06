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Пандемия коронавируса нового типа

Депутата Калашникова выписали из больницы

Леонид Калашников сообщил, что "главный кризис прошел", поэтому лечение он продолжит дома

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы от КПРФ, глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, у которого ранее был выявлен коронавирус, выписан из больницы и продолжает лечение дома.

"Вчера вечером выписался домой, 14 дней буду дома лечиться", - сообщил он ТАСС в среду. "Есть проблемы, но ничего страшного, уже лучше. Главный кризис прошел", - добавил он.

Ранее Калашников был госпитализирован с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом. Он утверждал, что заразился от водителя своего служебного автомобиля. Коронавирус также был выявлен у другого члена фракции КПРФ Дмитрия Новикова.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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