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75-летие Победы

Россиянам предложили вместе спеть 9 мая "День Победы"

Это прекрасная возможность поблагодарить ветеранов, отметила министр культуры Ольга Любимова
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова призвала жителей страны присоединиться к всероссийской акции и хором спеть 9 мая песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова "День Победы". Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"День Победы - это особая дата для каждой семьи в нашей стране. Легендарная песня Давида Тухманова стала неотъемлемой частью этого праздника со слезами на глазах. Сегодня, в условиях самоизоляции, участие во всероссийской акции #ПоемДеньПобеды - это прекрасная возможность поблагодарить наших дорогих ветеранов, вспомнить павших. Вместе с музыкантами в едином порыве, я надеюсь, эту композицию исполнят все жители России", - процитировали в пресс-службе министра.

Как пояснили в министерстве, спеть знаменитую композицию 9 мая в 19:00 предложат ведущие теле- и радиоканалов. Во время исполнения можно будет выйти на балконы или встать у окна, держа в руках традиционные штандарты либо просто фотографии с портретами своих родственников - участников Великой Отечественной войны или тружеников тыла.

По инициативе Минкультуры и Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество" им. Валерия Халилова к акции присоединятся музыканты и творческие коллективы. Участникам предлагается снять видео с выступлением и выложить его в социальные сети с хэштегом #ПоемДеньПобеды.

"В этом году мы впервые вынуждены встретить этот праздник дома. Давайте проведем Марафон Победы и тем самым еще раз выразим благодарность ветеранам за их смелость, отвагу и веру - тем, кто подарил нам мир", - призвал президент ассоциации "Духовое общество", генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов.

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Теги
Россия75-летие ПобедыЛюбимова, Ольга Борисовна
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