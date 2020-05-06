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Пандемия коронавируса нового типа

В Белокаменке выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом

Общее количество инфицированных на стройплощадке "Новатэка" достигло 1937

МУРМАНСК, 6 мая. /ТАСС/. Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки подтверждены еще у 136 рабочих стройплощадки в Белокаменке. Об этом в среду сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

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В Белокаменке под Мурманском компания "Новатэк" возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, работы выполняют 20 подрядных организаций. Среди рабочих одной из них - компании "Велесстрой" - был выявлен очаг заражения коронавирусом, сообщалось о 1 801 зараженном, 156 человек выздоровели. В целом на стройплощадке "Велесстроя" было занято более 4,6 тысяч человек.

"По состоянию на 10:30 6.05.2020 в Мурманской области выявлено 136 новых случаев заболевания COVID-19, общее число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией составляет 2 237, из них 1 937 - на стройплощадке в Белокаменке (+136)", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, на утро среды в Мурманской области 2 072 человека находятся на лечении с COVID-19, четыре человека умерли.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
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