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Пандемия коронавируса нового типа

Rambler Group запустила онлайн-платформу для помощи в организации питания врачей

Желающие могут помочь врачам, пожертвовав любую сумму через специальную форму на сайте проекта

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Rambler Group запустила онлайн-платформу, которая поможет организовать питание медицинского персонала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Rambler Group запускает социальную O2O-платформу "Помоги врачу", в рамках которой будет организована доставка трехразового питания российским медикам, задействованным в лечении больных с COVID-19. Любой человек может перечислить средства тем, кто ежедневно борется с вирусом и спасает жизни. Питание для медицинского персонала, как старшего, так и младшего, будет поставляться из ресторанов и кафе по специально разработанному меню, согласованному с конкретной больницей", - сообщили в компании.

Первая адресная помощь будет направлена сотрудникам одной из больниц Московского региона. Список учреждений, которым будет оказываться помощь, расширится по мере участия большего числа пользователей в проекте. Любой желающий может помочь врачам, пожертвовав любую сумму через специальную форму на сайте проекта. Поддержка проекта и информирование о платформе будет осуществляться медиаактивами Rambler Group: на портале Rambler, в крупных федеральных изданиях Lenta.ru, Газета.Ru, "Чемпионат", в рамках медийно-сервисной платформы "Афиша", а также в "Живом Журнале".

"Мы хотим организовать не единоразовую маркетинговую акцию, а создать платформу, в рамках которой будет оказываться постоянная адресная помощь медицинскому персоналу <...>Также, привлекая к сотрудничеству кафе и рестораны, мы планируем оказать поддержку кафе и ресторанам - малому и среднему бизнесу, которому пандемия нанесла катастрофический ущерб", - сказал управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян.

Отмечается, что меню было разработано совместно с врачами-диетологами и учитывает дополнительные нагрузки и энергозатраты медиков во время борьбы с пандемией. "Мы решили стартовать, помогая столичным медикам, так как именно в Московском регионе сохраняется наибольшее число инфицированных. Чем больше пользователей примет участие в проекте, тем большему количеству медицинских учреждений мы сможем оказать помощь, в том числе и региональным специалистам, ведущим борьбу с вирусом", - поясняют в компании.

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