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Пандемия коронавируса нового типа

Татьяна Васильева получила отрицательный результат теста на коронавирус

Артистка ранее сообщала о выявленной коронавирусной инфекции, предположительный диагноз был поставлен на основе результатов КТ

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Первый тест на коронавирус народной артистки РФ Татьяны Васильевой, которая накануне обратилась в больницу с кашлем и температурой, оказался отрицательным. Об этом она сообщила ТАСС в среду.

"Пока первый тест [на коронавирус] отрицательный", - сказала она.

Васильева добавила, что предварительное предположение о коронавирусной инфекции, которое она высказывала ранее, было сделано на основе результатов компьютерной томографии, которая выявила двустороннюю пневмонию.

"Сейчас чувствую себя получше, я пью много сложных антибиотиков. Через какое-то время опять нужно делать КТ и сдавать мазки, пока не проявится что-то", - отметила она.

Ранее Васильева рассказала ТАСС, что неважно себя чувствует. По информации СМИ, актриса вызвала скорую помощь в связи с высокой температурой и кашлем. Позднее актриса сообщила, что вернулась из больницы домой.

Теги
РоссияВасильева, Татьяна ГригорьевнаПандемия коронавируса нового типа
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