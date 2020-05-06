В Севастополе разрешили выход в море для маломерных судов

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Власти Севастополя со среды разрешили выход в море для маломерных судов, если они будут использоваться для любительской рыбалки без оказания коммерческих услуг, сообщил в среду на заседании оперштаба врио губернатора Михаил Развожаев.

Запрет действовал с 31 марта. "С сегодняшнего дня 6 мая разрешить использование собственных маломерных судов для любительской рыбной ловли при условии соблюдения дистанции не менее 1 м до других лиц. На индивидуальном средстве можно выйти в индивидуальном порядке... чтобы не превратилось в экскурсионно-прогулочный вариант", - сказал Развожаев.

Он отметил, что постепенно город будет возвращаться к обычной жизни, однако потребуется соблюдать усиленные санитарные меры. В частности, с 12 мая разрешат работу отрасли судостроения, легкой и деревообрабатывающей промышленности.

"Мы все запускаем поэтапно, и поэтапно будем проверять обязательства. В случае попустительского отношения, предприятия будут закрывать через сутки <…> С 11 мая разрешим индивидуальные тренировки в городе на природе", - уточнил глава города, добавив, что также будут официально разрешены прогулки с детьми при условии, что будет соблюдена социальная дистанция с другими людьми, и с запретом на прогулки на детских площадках.

По его информации, за сутки коронавирус подтвержден у семи строителей медицинского центра Минобороны (ранее на стройплощадке был выявлен очаг заражения, и строительный городок переведен в режим обсерватора), еще одна зараженная - жительница Севастополя, вернувшаяся из Москвы. По данным правительства города, всего с начала года в Севастополе зарегистрированo 106 случаев, 15 человек выписаны после выздоровления, два человека умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.