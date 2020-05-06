{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

У выпавшего из окна воронежского врача не подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией

Ранее в видеообращении Александр Шулепов сообщил, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию

ВОРОНЕЖ, 6 мая. /ТАСС/. Результаты тестирования не подтвердили наличие коронавируса у воронежского врача Александра Шулепова, который в ночь на 2 мая выпал из окна Новоусманской районной больницы. Шулепов переведен в реанимацию отделения нейрохирургии Воронежской областной больницы, где нет зараженных коронавирусом, сообщил ТАСС в среду источник в медучреждении.

В ночь на 2 мая в Новоусманской райбольнице под Воронежем из окна на втором этаже выпал врач, который ранее на видео сообщал о выявленном у него коронавирусе. На другом ролике, появившемся в соцсетях в конце апреля, Шелепов жаловался на отсутствие средств индивидуальной защиты, но затем от своих слов отказался. После падения Шулепова с тяжелой травмой головы и переломами доставили в отделение реанимации №1 Воронежской областной больницы.

"Анализы у него [на заражение коронавирусной инфекцией] отрицательные. Он лежит в "чистом" (то есть без зараженных коронавирусом) отделении четвертой реанимации. Состояние удовлетворительное, в сознании, дышит сам. Он ударился головой... перелом основания черепа", - сказал собеседник агентства.

Сотрудник справочной службы Воронежской областной больницы уточнила ТАСС, что Шулепов со вторника находится в реанимации №4 нейрохирурического отделения этого медучрежедния.

По состоянию на 6 мая в Воронежской области выявлено 697 заражений коронавирусной инфекцией, из них 30 за последние сутки.

Теги
РоссияВоронежская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Около 4 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией в России находятся в тяжелом состоянии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС