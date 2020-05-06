У выпавшего из окна воронежского врача не подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией

ВОРОНЕЖ, 6 мая. /ТАСС/. Результаты тестирования не подтвердили наличие коронавируса у воронежского врача Александра Шулепова, который в ночь на 2 мая выпал из окна Новоусманской районной больницы. Шулепов переведен в реанимацию отделения нейрохирургии Воронежской областной больницы, где нет зараженных коронавирусом, сообщил ТАСС в среду источник в медучреждении.

В ночь на 2 мая в Новоусманской райбольнице под Воронежем из окна на втором этаже выпал врач, который ранее на видео сообщал о выявленном у него коронавирусе. На другом ролике, появившемся в соцсетях в конце апреля, Шелепов жаловался на отсутствие средств индивидуальной защиты, но затем от своих слов отказался. После падения Шулепова с тяжелой травмой головы и переломами доставили в отделение реанимации №1 Воронежской областной больницы.

"Анализы у него [на заражение коронавирусной инфекцией] отрицательные. Он лежит в "чистом" (то есть без зараженных коронавирусом) отделении четвертой реанимации. Состояние удовлетворительное, в сознании, дышит сам. Он ударился головой... перелом основания черепа", - сказал собеседник агентства.

Сотрудник справочной службы Воронежской областной больницы уточнила ТАСС, что Шулепов со вторника находится в реанимации №4 нейрохирурического отделения этого медучрежедния.

По состоянию на 6 мая в Воронежской области выявлено 697 заражений коронавирусной инфекцией, из них 30 за последние сутки.