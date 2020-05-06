В нацпарке Сочи открыли памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны

СОЧИ, 6 мая. /ТАСС/. Сочинский национальный парк открыл памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и заложил Аллею памяти, высадив по 75 деревьев и кустарников, сообщила в среду администрации города на своем сайте.

"В честь дня Победы на дороге, ведущей к древнему византийскому храму святого Пантелеймона в селе Монастырь, высадили по 75 хвойных деревьев и кустарников, а также торжественно открыли памятник в честь погибших воинов в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие ветераны, почетные жители города, сотрудники нацпарка и местной администрации. Мероприятие также было приурочено ко дню рождения нацпарка.

"Это место знаковое, недалеко здесь место падения советского самолета. Памятник солдату как символ вечности будет напоминать нам, что никто не забыт, ничто не забыто. А аллея высаженных деревьев будет ассоциироваться с героизмом наших солдат в годы войны", - привели в пресс-службе сочинского нацпарка слова директора Павла Хоценко.

В пресс-службе добавили, что в дальнейшем Аллею Памяти планируется удлинить и высадить еще порядка 100 деревьев.

Сочинский национальный парк площадью более 190 тыс. га был создан в 1983 году для охраны природы из-за большого наплыва туристов. Он занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края и граничит с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". На территории охраняемых зон нацпарка можно встретить краснокнижных животных и увидеть исчезающие растения-эндемики, например особый вид самшитов.