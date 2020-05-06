СК проверит факт получения ожогов от масок медиками во Владимирской области

По данным местных СМИ, одна из сотрудниц госпиталя выложила в соцсеть фотографию ожогов на лице после многократного использования одноразовых масок, обработанных хлором. Медики утверждают, что в больнице не хватает средств индивидуальной защиты, поэтому они вынуждены стирать противочумные костюмы и маски, защищающие их от распространения коронавирусной инфекции. Проверку проводит администрация Александровской райбольницы.

ВЛАДИМИР, 6 мая. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку из-за получения ожога медсестрой после использования медицинской маски в инфекционном госпитале в Карабанове Владимирской области. Об этом ТАСС в среду сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"Следственный комитет проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда"). По указанию руководителя следственного управления Артема Кулакова проверка будет носить неодносложный характер. Будет проверяться не только факт получения травмы на производстве медицинской сестрой. Также посмотрим на выявление аналогичных фактов в этой больнице и организацию работы по защите медицинских сотрудников", - сообщила старший помощник руководителя управления Ирина Минина.

Она также уточнила, что в рамках проверки привлеченные эксперты установят тяжесть полученных медперсоналом травм.

Как ранее пояснил ТАСС главный врач Александровской районной больницы, в структуру которой входит больница в Карабанове, Эммануил Здановский, в медучреждении нет массового травматизма сотрудников после использования средств защиты, также руководство учреждения не подтверждает нехватку средств индивидуальной защиты. Ни один сотрудник Карабановской инфекционной больницы коронавирусом не заразился.

Он также подтвердил, что для учреждения купили профессиональное оборудование, в котором после "красной зоны" дезинфицируются противочумные костюмы. По словам Здановского, это является нормальной практикой, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.