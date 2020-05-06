Суд в Москве продлил до 8 июля арест участнику розыгрыша про коронавирус в метро

"Черемушкинский районный суд Москвы вынес постановление о продлении срока содержания под стражей обвиняемому Джаборову К.С. на два месяца, а всего до четырех месяцев тридцати суток, то есть до 8 июля 2020 года", - сказали в суде.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы продлил на два месяца арест участнику розыгрыша про коронавирус в столичном метро гражданину Таджикистана Кароматулло Джаборову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Джаборов был задержан 8 февраля, дознание избрало ему меру пресечения в виде подписки о невыезде, но в тот же день выяснилось, что он не живет по адресу, указанному им в протоколе допроса, и ведущий дело дознаватель ходатайствовал о его аресте.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, столичные полицейские в ходе мониторинга СМИ и интернета выявили факт нарушения общественного порядка в Московском метрополитене 2 февраля. В вагоне поезда, следовавшего по фиолетовой ветке метро, молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом его сообщники кричали о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. В дальнейшем пранк был размещен на одном из видеохостингов.

Ведется розыск соучастников арестованного Джаборова. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство по предварительному сговору"), максимальное наказание - до семи лет лишения свободы. В суде он не признал вину.