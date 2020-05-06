Около 4 тыс. пациентов с коронавирусом в России находятся в тяжелом состоянии

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией в России находятся в тяжелом состоянии, от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. человек - на реанимационных койках. Об этом заявил в среду министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"На реанимационных койках находятся от 1 200 до 1 500 человек по стране. Все ведутся совместно с федеральным консультативным центром, и нами создана информационная система, на которой виден каждый пациент (амбулаторный и стационарный), на какой койке он сейчас находится. Поэтому мы можем видеть всех пациентов на койках. Сегодня таких пациентов 80 тыс. - это не только с ковидной инфекцией, это те, кто поступает с неуточненными диагнозами и внебольничными пневмониями всех этиологических причин. Тяжелых пациентов на учете сегодня состоит около 4 тыс. в общей сложности", - сказал он.

По его словам, в России развернуто более 120 тыс. коек для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией, это около 10% от числа всех коек в стране. "Сегодня в общей сложности по стране развернуто 126 тыс. коек, [где] оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. <...> Если взять все койки, которые вносятся в государственную статистическую отчетность, это в районе 10% коек от общего числа в РФ", - сказал он.

Мурашко подчеркнул, что к 28 апреля, как и планировалось, было развернуто 95 тыс. коек, 126 тыс. коек, по его словам, организовано "уже с запасом". "Мы подготовили рекомендации для органов исполнительной власти по дополнительному разворачиванию коек", - добавил он.

Дополнительные выплаты медикам

Министр отметил, что дополнительные выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, идут в срок, без задержек. По словам министра, на первые дополнительные выплаты было выделено 10 млрд рублей, их начали выдавать в феврале.

"По этим деньгам на сегодняшний день <...> выплаты идут в срок, задержек никаких мы не видим, и никаких обращений по данному вопросу в наш адрес не поступало", - сказал Мурашко.

Он также сообщил, что большинство регионов сделали запас средств индивидуальной защиты не менее чем на две недели. "Мы видим в мониторинге, проводимом Росздравнадзором и министерством здравоохранения, что сегодня большинство регионов запаслись и имеют не менее двухнедельного запаса - это обнадеживает. Есть регионы, по которым мы держим на контроле ситуацию, поскольку запасы есть везде, другой вопрос, что при поступлении дополнительных пациентов - такие особенно вспышечные ситуации бывают - мы дополнительно перебрасываем непосредственно в регион эти средства индивидуальной защиты", - сказал он.

Страховые выплаты медработникам

Указ о страховых выплатах для медицинских работников будет подписан в среду или 7 мая, сообщил министр здравоохранения.

"Подготовлен указ, надеюсь, что он, вот сейчас проходит финальную процедуру согласования. Я думаю, что он сегодня, крайний срок, наверное, завтра, будет подписан президентом. Это о страховых выплатах для медицинских работников", - сказал он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву, Минтруду и Минфину внести законопроект о страховых гарантиях медикам, работающим с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, аналогичных выплатам по обязательному государственному страхованию, предусмотренному для личного состава Вооруженных сил РФ.

Модернизация первичного звена здравоохранения

Министр здравоохранения допустил перенос на полгода запуска модернизации первичного звена здравоохранения, который должен был состояться 1 июля, из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

"Наиболее вероятное - это передвижка начала модернизации первичного звена здравоохранения непосредственно с 1 июля на полгода, потому что даже реализация сегодня будет затруднена, потому что мобилизация сил [направлена] в другую сторону. Даже вопрос не столько финансовый, сколько в реализации, хотя программы все сданы, программы все собраны", - сказал он.

Отвечая на вопрос, планируются ли изменения национального проекта "Здравоохранение" в связи с пандемией, Мурашко отметил, что регионы сегодня не исполняют параметры национальных проектов, в том числе по финансовым параметрам. "Поэтому по национальным проектам в первую очередь [нужно], чтобы регионы не снижали темпы", - добавил он.

Президент России Владимир Путин в августе прошлого года на совещании потребовал проанализировать организацию работы в первичном звене здравоохранения, принять дополнительные меры по его укреплению. Выступая в этом году с посланием Федеральному собранию, Путин также потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего. По его словам, улучшить качество медицинской помощи поможет модернизация первичного звена здравоохранения, строительство, ремонт и переоснащение фельдшерско-акушерских пунктов.

Запуск программ модернизации объектов первичного звена здравоохранения в регионах планируется с 1 июля.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.