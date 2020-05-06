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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

В Таиланде остаются 1,7 тыс. россиян

В посольства РФ уточнили, что с 1 апреля по 4 мая страну покинули более 6,3 тыс. российских граждан

БАНГКОК, 6 мая. /ТАСС/. Более 6,3 тыс. российских граждан с 1 апреля по 4 мая покинули вывозными рейсами Таиланд, в стране остается 1,7 тыс. россиян, желающих вернуться на родину. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении посольства РФ в Таиланде.

По его данным, после приостановки регулярного и чартерного сообщения между РФ и Таиландом с 1 апреля по 4 мая включительно было осуществлено 33 рейса, в том числе 16 - авиакомпанией "Сибирь", семь - "Уральскими авиалиниями", шесть - "Аэрофлотом", три - "Авророй" и один - Utair. Кроме того, некоторые соотечественники воспользовались рейсом до Усть-Каменогорска (Казахстан). "За этот период [времени] было вывезено 6 316 человек", - отметили дипломаты.

В посольстве подчеркнули, что рейсы были организованы не только по наиболее востребованным направлениям - Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск и Владивосток, но и в Казань, Уфу, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самару, Красноярск, Краснодар, Кемерово, Сочи, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский.

"Еще остается примерно 1,7 тыс. наших граждан, которые пожелали вернуться в Россию", - добавили в диппредставительстве.

Дипломаты сообщили, что социальную помощь "получили (или получают) более 2 тыс. соотечественников, находящихся в Таиланде". "Некоторые заявления остались неудовлетворенными в связи с тем, что они не соответствовали требованиям положения об оказании такой помощи", - пояснили в посольстве.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 2,9 тыс., вылечились более 2,7 тыс. человек, умерли 55, в том числе один россиянин. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).

Теги
ТаиландРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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