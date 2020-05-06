Глава Минздрава рассказал о первых результатах испытаний лекарства от коронавируса

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Первые результаты клинических испытаний препарата "Фавипиравир" для лечения коронавирусной инфекции обнадеживают, заявил в среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Первые результаты обнадеживающие и дают надежду, что этот препарат может работать", - сказал он на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
По словам Мурашко, в настоящее время семь препаратов находятся на клинических испытаниях.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в России выросло за последние сутки на 10 559 и сейчас составляет 165 929 человек во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 21 327 человек, 1 537 человек умерли.