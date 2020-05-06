Мурашко рассказал о результатах доклинических испытаний вакцин от коронавируса

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Доклинические испытания отечественных вакцин от коронавируса продолжаются, уже есть обнадеживающие результаты. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня идут доклинические исследования [вакцин] <...> Есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать", - сообщил он в среду на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10 559 и сейчас составляет 165 929 человек во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 21 327 человек, 1 537 человек умерли.