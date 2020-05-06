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Зиничев призвал делать прогнозы по паводкам и пожарам в Якутии

Глава МЧС России в ходе рабочей поездки в регион совершил облет территорий, подверженных паводкам, и ознакомился с ситуацией на реках

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев в ходе рабочей поездки в Якутию призвал не только следить за ситуацией с паводками и пожарами в регионе, но и анализировать полученные данные, строить прогнозы с целью минимизации рисков возникновения ЧС.

"На территории Якутии функционирует мобильный приемо-передающий комплекс по отслеживанию и космическому мониторингу пожарной и паводковой обстановки на территории СФО и ДФО. Мы должны не только следить за изменением ситуации, но и прогнозировать события, анализируя полученные данные. Это позволит минимизировать риски", - процитировали ТАСС в среду слова министра в пресс-службе министерства.

Кроме того, Зиничев уделил внимание подготовке органов управления к пожароопасному сезону. Он отметил, что на контроле МЧС России находятся 317 населенных пунктов, примыкающих к лесным массивам. "Поэтому для усиления превентивных мер настоятельно рекомендую главам муниципальных образований использовать мобильное приложение "Термические точки", позволяющее получать в реальном времени информацию о термальных аномалиях и совместно вырабатывать необходимые управленческие решения", - подчеркнул он.

В МЧС добавили, что глава министерства в ходе рабочей поездки в Якутию совершил облет территорий, подверженных паводкам, и ознакомился с текущей ситуацией на реках региона. Также он провел координационное совещание вместе с главой Якутии Айсеном Николаевым. Там было отмечено, что весеннее половодье на территории республики проходит в соответствии с прогнозом, вскрытие рек произошло раньше средних многолетних дат. В настоящее время подтопленных населенных пунктов нет, для безаварийного пропуска паводковых вод на реках республики завершен комплекс превентивных мероприятий. В частности, на реках Лена, Алдан, Амга и Татта организована работа четырех межведомственных оперативных групп под руководством ГУ МЧС России.

Правительством Якутии уточнен реестр населенных пунктов, попадающих в зоны возможного подтопления, 133 населенных пункта на территории 24 муниципальных образований находятся на постоянном контроле. Для работы на затороопасных участках, а также для проведения работ по защите населения и эвакуации из возможных зон ЧС создана группировка сил и средств территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в составе более 9,6 тыс. человек и более 2,2 тыс. единиц техники. В готовности находятся 15 воздушных судов гражданских авиакомпаний республики и авиационное звено Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

В министерстве также отметили, что гидрологический мониторинг на реках и их притоках осуществляется 127 постоянными и 67 временными гидропостами Якутского УГМС, проведением авиаразведки с использованием вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС.

Теги
РоссияЗиничев, Евгений НиколаевичЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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