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Пандемия коронавируса нового типа

Общее число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 100 тыс.

Общее число смертей из-за COVID-19 в стране достигло 6 418

ТЕГЕРАН, 6 мая. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Иране за сутки составило 1 680, общее число инфицированных превысило 101,6 тыс. Такие данные привел в среду глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

"Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 1 680. Общее число заболевших достигло 101 640", - приводит его слова агентство ISNA. Таким образом, число новых инфицированных растет четвертый день подряд. Джаханпур добавил, что "за 24 часа из-за коронавируса умерли 78 человек, общее количество летальных исходов составляет 6 418".

Теги
ИранПандемия коронавируса нового типа
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