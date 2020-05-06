Общее число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 100 тыс.

ТЕГЕРАН, 6 мая. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Иране за сутки составило 1 680, общее число инфицированных превысило 101,6 тыс. Такие данные привел в среду глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

"Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 1 680. Общее число заболевших достигло 101 640", - приводит его слова агентство ISNA. Таким образом, число новых инфицированных растет четвертый день подряд. Джаханпур добавил, что "за 24 часа из-за коронавируса умерли 78 человек, общее количество летальных исходов составляет 6 418".