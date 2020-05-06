Главный врач Троице-Сергиевой лавры умер от осложнений, вызванных коронавирусом

"Отошел ко Господу главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков). Отец Тихон скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении. Согласно информации на сайте монастыря, игумен Тихон умер 5 мая.

Игумен Тихон (в миру - Александр Яковлевич Барсуков) родился на Алтае 11 ноября 1954 года. После окончания средней школы учился в Алтайском государственном медицинском университете, а окончив его в 1979 году, проработал шесть лет в Медико-санитарном отделе № 27 3-го Главного управления медздрава СССР. В 1987 году он закончил клиническую ординатуру в Москве и был принят на работу в Центральную клиническую больницу восстановительного лечения при Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России.

В марте 1996 года игумен Тихон, принявший крещение в возрасте 37 лет, был принят послушником в Троице-Сергиеву лавру и 17 апреля 1997 года был пострижен в монахи. В лавре он исполнял послушание главного лекаря. В 1998 году был возведен в сан иеромонаха, в 2010 - игумена.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.