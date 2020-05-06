Жители Поволжья направили 10 тыс. работ в виртуальную галерею проекта "Открытки Победы"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Жители Приволжского федерального округа (ПФО) создали около 10 тыс. рисунков, коллажей и аппликаций, которые пополнили коллекцию проекта "Открытки Победы". Об этом сообщила в среду пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО.

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"Свои "Открытки Победы" на сайт пфопобеда.рф прислали 10 тыс. жителей всех 14 регионов Приволжского федерального округа. Менее чем за две недели уникальную коллекцию, посвященную 75-летию Великой Победы, пополнили уже 10 тыс. рисунков, коллажей и аппликаций. В каждой открытке - благодарность ветеранам, гордость за свою страну и желание сохранить мир", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что поздравления с праздником написаны не только на русском, но и на национальных языках республик ПФО. Есть и открытки, которые выглядят, как настоящие плакаты, рассказывающие о вдающихся военных операциях, полководцах и героях. Часть работ посвящены подвигу в тылу, а некоторые авторы для создания открыток использовали фотографии и письма из личных архивов семьи, они рассказывают о своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

"Победа одна на всех, она объединяет нас. Об этом говорят авторы этой виртуальной галереи народного проекта, который реализуется при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО", - сообщили в полпредстве.

"Открытки Победы" - это уникальная коллекция творческих работ жителей всех регионов Приволжского федерального округа, посвященных 75-летию Великой Победы. Все открытки объединяет память о подвиге тех, кто спас мир от фашизма. Пополнить общую коллекцию может каждый житель округа, заполнив форму на сайте пфопобеда.рф, добавив фото открытки, через некоторое время работа войдёт в галерею.