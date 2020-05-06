Мурашко: ситуация с коронавирусом в России еще не вышла на плато

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Распространение коронавируса в России еще не перешло в стадию плато, заявил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"Я думаю, что на вопрос "плато или не плато" тут ответ простой, поскольку прирост идет ежедневный, я думаю, что это пока не плато. Причем нельзя говорить о том, что плато будет одновременно во всех регионах <...>", - сказал он.

Мурашко подчеркнул, что говорить о выходе на плато еще рано. "Я думаю, что здесь и сегодня президент [РФ Владимир Путин] будет этот вопрос обсуждать и поднимать о том, как в том числе экономическую деятельность видоизменить для того, чтобы минимальный ущерб нанести экономике. Поэтому я думаю, что про плато просто пока рановато говорить", - добавил министр.