Росстат к 9 Мая запустил мультимедийный проект "Цифры Победы"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Федеральная служба государственной статистики издала к 75-летию Победы новый статистический сборник и запустила мультимедийный проект "Цифры Победы". Об этом сообщил на пресс-конференции в среду руководитель Росстата Павел Малков.

"Приближается День Победы в Великой Отечественной войне, День славы, День памяти. И сейчас и в нашей стране, и за ее пределами проходит большое количество посвященных этому дню мероприятий. <...> И Росстат тоже подготовил к этой дате свой труд - это юбилейный статистический сборник к 75-летию Победы и мультимедийный проект "Цифры Победы", - сказал Малков.

В статистическом сборнике содержатся сведения, каким было население Советского Союза в 1941 году, сколько жителей СССР погибло в результате войны, каков был размер помощи западных союзников. Руководитель Росстата напомнил, что подобный сборник был выпущен к 70-летию Победы.

Он добавил, что нынешний сборник планируется перевести на английский язык, это займет около года. Сборник можно скачать на сайте цифрыпобеды.рф - мультимедийном проекте, также специально запущенном к юбилейной дате. "Один из важнейших разделов сборника - данные о потерях в годы войны, собранная информация о погибших на фронтах, на оккупированных территориях, об угнанных на рабский труд, о замученных в концентрационных лагерях", - сказал руководитель Росстата. Среди новых разделов издания - данные о мобилизации населения, число призванных по годам, по республикам.

Указанные в сборнике данные по демографическому сокращению численности населения СССР в результате воздействия войны - 26,6 млн человек - получены посредством обширных статистических исследований ученых-демографов и последующей работы государственной комиссии по уточнению людских потерь. Потери в Великой Отечественной войне стали причиной значительного разрыва в ожидаемой продолжительности жизни советских мужчин и женщин - в 1946 году он достигал девять лет. Сгладить этот разрыв удалось лишь к 1970-м годам.

Цифры Победы

В рамках мультимедийного проекта "Цифры Победы" собраны почти 3,7 тыс. историй советских статистиков, работавших в годы войны. Эти истории будут переданы во Всенародный исторический депозитарий "Лица Победы", оператором которого выступает Музей Победы.

"Проект Всенародного исторического депозитария "Лица Победы" мы задумывали как семейную историю. Это история страны, которая хранится в семейных альбомах и преданиях. Цифры статистики, главные события Великой Отечественной войны - все это останется в учебниках, но память о конкретных судьбах, о людях, которые стоят за этой статистикой, стирается", - отметил директор Музея Победы Александр Школьник.

По его словам, "Лица Победы" должны стать самым крупным цифровым архивом, банком данных, фотографий и личных историй людей военного времени. Он добавил, что во время самоизоляции люди стали чаще присылать информацию о своих родных, прошедших через войну.

"Вынужденные выходные из-за пандемии коронавируса позволили многим заняться семейными архивами, подключиться к проекту. За неделю к нам приходит порядка 10 тыс. историй. Сейчас база исчисляется уже сотнями тысяч историй и фотографий. Точную цифру сказать сложно, потому что она постоянно меняется", - сказал Школьник.